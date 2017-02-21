Минздрав Башкирии проверит обстоятельства смерти новорожденного в Республиканском перинатальном центре в Уфе Фото: ИА "Башинформ" Минздрав Башкирии проверит обстоятельства смерти новорожденного в Республиканском перинатальном центре в Уфе Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министерство здравоохранения Башкортостана проверит обстоятельства смерти новорожденного в Республиканском перинатальном центре в Уфе.

Как сообщало агентство «Башинформ», в открывшемся три месяца назад РПЦ умерли два младенца. Последний случай произошел в минувшие выходные.

«Любой летальный исход в медицинском учреждении — повод для его проверки вне зависимости от того, поступила жалоба или нет. Все причины младенческих и детских смертей Минздравом проверяются. Окончательные выводы можно делать только после изучения всех обстоятельств, — отметили в ведомстве. — Важно понимать, что перинатальный центр открывался для того, чтобы сосредоточить здесь самые сложные роды и взять на себя всю патологию. Поэтому трагических случаев исключать нельзя», — отметили в пресс-службе регионального Минздрава.