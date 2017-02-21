В Башкирии в 2016 году малый бизнес получил господдержку в объеме 435 млн рублей

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Малый бизнес Башкортостана получил в 2016 году государственную поддержку в размере 435 млн рублей (108,9 млн из республиканского бюджета, 62,5 млн — из местных бюджетов, из федерального — 258 млн, и внебюджетные — 6 млн). Об этом сообщалось на итоговой коллегии Госкомитета республики по предпринимательству и туризму.

Финансовую помощь получили 17 тысяч малых предприятий, благодаря чему создано около трех тысяч новых и сохранено более 20 тысяч рабочих мест. Большая часть средств — 296 млн рублей (из федерального бюджета 197,4 млн, республиканского – 36,5 млн, муниципальных – 62,4 млн рублей), была направлена на поддержку муниципальных программ развития малого предпринимательства.

Субсидии и гранты получили 826 субъектов малого и среднего предпринимательства. Возвратную поддержку — льготные займы и поручительства — 285 предпринимателей. Это 239 микрозаймов на сумму 302,5 млн рублей за счет активов АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса РБ» (активы организации — 286 млн руб.); 18 займов на 9 млн руб. за счет активов Фонда поддержки инвестиционных инициатив (активы Фонда — 15 млн руб.); пять договоров на условиях лизинга на сумму 23 млн руб. за счет активов Лизингового фонда РБ (активы — 40 млн руб.); 23 поручительства на сумму 205 млн руб. за счет активов Гарантийного фонда (активы — 518,1 млн руб.), что позволило предпринимателям привлечь кредитных средств на 372,5 млн рублей.

Поддержку с арендой офиса в бизнес-инкубаторе получили 3309 субъектов бизнеса. Консультации и образовательную поддержку — более 12,5 тысячи предпринимателей. Всего в республике зарегистрировано более 131 тысячи малых и средних предприятий.