В Башкирии сотрудника МТС уволили за критику директора

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии сотрудник машинно-тракторной станции лишился работы из-за критики в адрес директора предприятия. О присвоении зарплаты рабочих и погоне за зайцем рассказала газета «Красная Башкирия» в феврале 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Однажды на собрании рабочих Бурлинской МТС я выступил против директора Уренцова», — написал в газету бракер станции Батталов. Он рассказал коллегам, как директор предприятия, «гоняясь за зайцем на автомашине, вывел ее из строя». На другом собрании (в декабре) сотрудник поведал всем о «темных делах» администрации МТС. По мнению Батталова, администрация машинно-тракторной станции на деньги, предназначенные на зарплату рабочим, купила муки и поделила ее между собой. «А рабочие остались без муки и денег», — говорится в публикации.

Администрация МТС жестко отреагировала на критику. «23 декабря меня по приказу директора сняли с работы «за систематический срыв ремонта», — пожаловался бракер, — хотя по своей работе я ни одного замечания не получал». Так понимают в Бурлинской МТС самокритику, отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.