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21 февраля Вторник

Уфа   °

Башкирские спортсмены стартуют на III зимних Всемирных военных играх в Сочи

СПОРТ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

С 22 по 27 февраля в Сочи пройдут III зимние Всемирные военные игры. В составе сборной России на этом форуме выступят несколько воспитанников башкирского спорта.

В шорт-треке это Руслан Захаров и Вячеслав Кургинян. В спортивном скалолазании уфимка Дарья Кан выступит в дисциплине «скорость». На биатлонной трассе поборется за медали Антон Бабиков.

Соревнования пройдут на спортивных объектах зимней Олимпиады-2014: для представителей Башкирии это шорт-трек — в ледовом комплексе «Айсберг», биатлон — в лыжно-биатлонном комплексе «Лаура», скалолазание — под сводами Ледового дворца «Большой».

Теги: Всемирные военные игры
 
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