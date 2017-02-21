В Башкирии оборот малых предприятий в 2016 году составил 1,77 трлн рублей

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму подвел итоги года. По данным, озвученным на коллегии ведомства, на 1 января 2017 года в республике насчитывается более 131 тысячи субъектов предпринимательства (из них 2677 малых предприятий, 41934 микропредприятия, 367 средних предприятий, 86 103 ИП). Их количество увеличилось за год на 4330 единиц. «Рост числа показывает новый реестр ФНС. Задача в 2017 году — прирасти на 15 тысяч предпринимателей», — сообщил руководитель ведомства Вячеслав Гилязитдинов.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства за 2016 год составил 1 трлн 77 млрд рублей (оборот малых, микропредприятий и ИП — 1 трлн 5 млрд рублей, или 35,5 процента в общем обороте РБ). По этому показателю республика заняла второе место в ПФО и восьмое место в РФ. «Вообще регионов с показателем оборота больше триллиона всего девять. В 2017-м должны достичь оборота в 1 трлн 200 млрд рублей», — уточнил руководитель ведомства.

Работников малых и средних предприятий насчитывается более 498 тысяч человек — 31,2 процента от всех работающих. С 2013 года субъекты малого предпринимательства обеспечивают четверть валового регионального продукта. Поступления от малых предприятий по налогу на совокупный доход в бюджет республики за год составили 6,6 млрд рублей (+6 процентов).