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21 февраля Вторник

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В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и тумане на дорогах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и тумане на дорогах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и тумане на дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии МЧС предупреждает о мокром снеге, гололедице и тумане на дорогах. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 22 февраля ожидается местами небольшой мокрый снег, в северных районах до умеренного, в отдельных районах— метель, гололед, на дорогах снежные заносы и накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Порывы могут достигать до 22 м/с. На отдельных участках трасс туман, ухудшение видимости до 500 м и менее.

Теги: МЧС,предупреждение
 
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