В Башкирии в 2016 году перечень приоритетных инвестпроектов пополнился на 82 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в 2016 году перечень приоритетных инвестпроектов пополнился на 82 млрд рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане в 2016 году перечень приоритетных инвестпроектов пополнился на 82 млрд рублей, сообщили в Правительстве РБ. По данным Башстата, в минувшем году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по республике составил 360,9 млрд рублей, что на 43,1 млрд рублей больше прошлого года (+4,2 процента). Достижению таких результатов способствовала работа по формированию благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности и улучшению состояния инвестклимата.

Так, в 2016 году активно совершенствовалось инвестиционное законодательство в части внедрения механизмов защиты и поддержки инвесторов при реализации приоритетных инвестиционных проектов, внедрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на базе республиканского института Корпорация развития РБ.

На регулярной основе проводились встречи с ключевыми предприятиями региона по вопросам организации взаимодействия при реализации их инвестиционных планов, систематизирована работа по привлечению инвестиций и на уровне муниципальных образований.

Кроме того, оптимизирован порядок включения инвестпроектов в перечень приоритетных для региона предприятий. В 2016 году в данный перечень включено 11 проектов с общим объемом инвестиций 82 млрд рублей и плановым количеством рабочих мест ‑ 2,6 тысяч единиц.

В целом в Башкортостане реализуется более 600 проектов. Из них в перечень приоритетных включены 66 инвестпроектов общей стоимостью свыше 435 млрд рублей. Количество новых рабочих мест превышает 21 тысячу.