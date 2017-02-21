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21 февраля Вторник

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Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись две иномарки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись две иномарки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

Смертельное ДТП в Башкирии: столкнулись две иномарки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Смертельное ДТП в Башкортостане: столкнулись две иномарки. Авария произошла на 11 км автодороги Уфа — Зубово — Чишмы, в Уфимском районе 21 февраля около 11.30.

Водитель за рулем «Рено Дастер» ехал в сторону Уфы. Он совершил столкновение со встречным «Мицубиси Монтеро».

В ДТП водитель «Рено» погиб на месте, хозяина «Мицубиси» увезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают подробности случившегося, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РБ.

Теги: ДТП,ГИБДД
 
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