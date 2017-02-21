Газовики Башкирии заработали с потребителями по принципу «Единого окна»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Благодаря реализации стратегии совместного развития компаний «Газпром межрегионгаз Уфа» и «Газпром газораспределение Уфа» жители Башкортостана могут теперь получить услуги по газификации в максимально сжатые сроки. Этому во многом способствовало начало работы с потребителями по принципу «Единого окна», отмечают специалисты.

Модель «Единое окно», при условии строительной готовности объекта заявителя, не только позволяет быстро и оперативно газифицировать потребителя, но и упрощает прохождение для потребителя всех необходимых мероприятий, связанных с газификацией и установкой газового оборудования, с проведением расчетов, сверкой за поставленный газ.

«Цель внедрения системы «Единое окно» — стать еще более клиентоориентированными. За год с небольшим, прошедший с момента назначения «Газпром межрегионгаз Уфа» управляющей компанией «Газпром газораспределение Уфа», были оптимизированы все бизнес-процессы, — сообщил агентству «Башинформ» заместитель генерального директора ПАО «Газпром межрегионгаз Уфа» Андрей Боярко. — Раньше, когда потребитель хотел газифицировать свое жилье, он был вынужден обращаться сначала в одну компанию — в «Газпром газораспределение Уфа», потом — в «Газпром межрегионгаз Уфа». Подобная ситуация, когда потребитель был вынужден ходить по кабинетам, где не синхронизированы графики работ и дублировались функции, отнимала у него очень много времени и создавала массу неудобств. Сейчас, после проведения комплекса мероприятий, нам удалось организовать сквозной бизнес-процесс в оказании услуг по газификации и работе с потребителями по принципу «Единого окна».

В рамках реализации такой работы в республике уже открываются Единые центры обслуживания. На сегодняшний день в Башкортостане в разных районах работают семь таких унифицированных центров.

В Уфе Единый центр обслуживания, который находится на ул. Пархоменко, 156, начал прием клиентов с 1 февраля. До конца года планируется открытие аналогичных центров обслуживания клиентов во всех крупных населенных пунктах республики.

Главное удобство в том, что в таких центрах заявитель, который пока еще не стал потребителем газа, получает весь комплекс услуг по газу в одном месте.

«Единый центр обслуживания — это качественно новый уровень обслуживания клиентов, современные технологии, единое информационное поле, гармонизация всех регламентов, документооборота и программных продуктов, — пояснил Андрей Боярко. — Важно то, что сейчас можно получить в одном месте не только все услуги, связанные с потреблением газа, но при этом, здесь обеспечена возможность администрирования и прозрачность этого процесса. То есть посредством системы администрирования, регламентации и внедрения программного обеспечения, мы в состоянии контролировать весь процесс газификации работы с потребителями по договорам и по этапам. Любой инвестор, кто приходит к нам сегодня за газификацией — физическое или юридическое лицо — может проследить свою заявку на каждом этапе ее исполнения».

По словам экспертов, проведенная оптимизация позволила добиться большей прозрачности процесса технологического присоединения к сетям газораспределения. Соответственно, за счет прозрачности процесса, многие негативные моменты будут сняты, поскольку инвестор сможет четко видеть компетенции всех исполнителей договора и в случае возможной задержки его исполнения знать, с кого спрашивать.

Как подчеркнули в компании «Газпром межрегионгаз Уфа», сроки исполнения работ по подключению и газификации значительно сократились. Причем именно за счет всех реализуемых компанией мер по оптимизации процессов.

«Политика «Газпром межрегионгаз Уфа» — это прежде всего клиентоориентированность. Наша ценность — потребитель. Нам нужен и важен каждый клиент, которого мы готовы подключать к сетям газораспределения в максимально сжатые сроки и с соблюдением всех предъявляемых требований», — резюмировал замдиректора ООО «Газпром межрегионгаз Уфа».