Молодые парламентарии Башкирии перенимают опыт у своих коллег в Госдуме

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Москве проходит очередное заседание Молодежного парламента при Государственной Думе, на который собрались представители всех регионов страны. Главная тема обсуждения — сохранение истории и культуры народов РФ. Башкортостан представляет председатель комитета по охране здоровья Молодежной палаты при Госдуме, председатель МОП при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин.

В программе семинар-совещание «Участие молодежи в развитии публичной дипломатии» и круглые столы, где молодые парламентарии выступят с предложениями по ужесточению наказания за продажу насвая, принятия государственной программы «Земский культработник», сообщила член Молодежной палаты при Госсобрании — Курултае РБ Елена Арямнова.

«Молодые парламентарии из регионов имели возможность работать с профильными комитетами, что, безусловно, даст представление о законотворческом процессе. Уверен, что полученные знания и навыки работы в федеральном молодежном парламенте при Государственной Думе позволят на высоком уровне развивать молодёжное парламентское движение в регионах», — отметил Тагир Гизатуллин.