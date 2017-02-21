ФК «Уфа» заключил контракт с защитником Пуцко Фото: ФК «Уфа»
ФК «Уфа» заключил контракт с защитником Пуцко
ФК «Уфа» заключил контракт с защитником Пуцко Фото: ФК «Уфа»
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Долгосрочный контракт с футбольным клубом «Уфа» заключил 23-летний экс-защитник московского «Спартака» Александр Пуцко.
«Рады приветствовать Александра в нашей команде. Это очень хороший игрок. Надеемся, что он будет прогрессировать и поможет нашему клубу, — прокомментировал приобретение генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. — За Александром мы следили давно, к тому же он был с нами на втором сборе. В итоге со «Спартаком» мы достигли взаимопонимания, за что им большое спасибо».