В Уфе в рамках федерального проекта будут благоустроены парк «Кашкадан» и набережная Фото: пресс-служба администрации г.Уфы В Уфе в рамках федерального проекта будут благоустроены парк «Кашкадан» и набережная Фото: пресс-служба администрации г.Уфы

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в рамках федерального приоритетного проекта будут благоустроены парк культуры и отдыха «Кашкадан», территория по улице Максима Рыльского в микрорайоне «Сипайлово» и участок набережной реки Уфы. Парк «Кашкадан» рассматривается как одна из фанзон будущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Башкирская столица включена в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», сообщили в администрации города. Площадки были определены совместно с Минстроем России. На благоустройство выделяются средства из федерального бюджета на условиях софинансирования из бюджета региона.

По плану парк «Кашкадан» будет благоустроен в текущем году, улица Рыльского и набережная реки Уфы — в 2018-2022 годах. Дизайн-проект изготовят специалисты конструкторского бюро «Стрелка» с учетом новых стандартов в сфере благоустройства.

Назначены ответственные лица по взаимодействию в вопросах реализации проекта в Уфе, создается рабочая группа. Площадки будут включены в муниципальные программы на соответствующий период.