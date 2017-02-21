В Башкирии в ДТП с гражданином Вьетнама погибла женщина Фото: УГИБДД МВД по РБ
В Башкирии в ДТП с гражданином Вьетнама погибла женщина
В Башкирии в ДТП с гражданином Вьетнама погибла женщина Фото: УГИБДД МВД по РБ
УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Кармаскалинском районе на 53-м километре оренбургской трассы столкнулись «Лада Ларгус» и «Фольксваген Пассат». Предварительно, авария произошла по вине 75-летнего водителя «Лады». Иномаркой управлял 36-летний гражданин Вьетнама, временно проживающий в Стерлитамаке.
Водителя «Ларгуса» и его 68-летнюю супругу — пассажирку госпитализировали. Через несколько часов пострадавшая скончалась от полученных травм, сообщили в республиканской автоинспекции.