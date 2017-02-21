В Башкирской Википедии начинается второй этап супермарафона «Башкортостан 100»

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня, в Международный день родного языка, стартует второй этап творческого супер вики-марафона «Башкортостан 100». Он проводится в целях развития Википедии на башкирском языке, продвижения тематики Башкортостана в других языковых разделах и приурочен к празднованию 100-летия подписания Соглашения Российского рабоче-крестьянского правительства с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии.

В творческом состязании по созданию и улучшению статей популярной интернет-энциклопедии, а также загрузке свободных изображений на Викисклад могут участвовать все желающие со всех языковых разделов, при условии соблюдения общих правил проектов Викимедиа и конкретных языковых разделов, регламента данного супер вики-марафона.

Организатор конкурса — группа волонтеров Википедии из Башкортостана.

Как сообщил администратор Башкирской Википедии Рустам Нурыев, интеллектуальный супер вики-марафон «Башкортостан 100» проводится с 11 сентября 2016 года по 23 марта 2019 года в пять этапов по 100 дней: 1 этап — с 11 сентября по 20 декабря 2016 года (подведение итогов до 31 января 2017 года); 2 этап — с 21 февраля по 31 мая 2017 года (подведение итогов до 30 июня 2017 года); 3 этап — с 1 сентября по 9 декабря 2017 года (подведение итогов до 31 января 2018 года); 4 этап — с 21 февраля по 31 мая 2018 года (подведение итогов до 30 июня 2018 года); 5 этап — с 1 сентября по 9 декабря 2017 года (подведение итогов до 23 марта 2019 года).

«В первом этапе творческого состязания приняли участие 34 википедиста из башкирского, бурятского, лезгинского, марийского, русского, эрзянского, грузинского, украинского разделов. Всего создано и улучшено 423 статьи, семь участников загрузили 55 фотографий на Викисклад», — рассказал Рустам Нурыев.