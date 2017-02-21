В Уфе ветераны сразятся в шахматном блиц-турнире

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В четверг, 23 февраля, в главном корпусе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы состоится шахматный блиц-турнир среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества, на переходящий приз Регионального отделения «Союза пенсионеров России». На турнир приглашены команды из шахматистов-любителей со всей республики. В составе команд должно быть пять человек пенсионного возраста — четверо мужчины и одна женщина — с рейтингом не более 2000 пунктов, сообщили в правлении Регионального отделения «СПР» по РБ.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в девять туров по 10 минут с добавлением пяти секунд на каждый ход.

Победители будут определены в командном и личном зачетах, отдельно мужчины и женщины. По завершении турнира состоится награждение кубками, медалями и ценными призами.

Заявки на участие команд принимаются по электронному адресу rocpr@mail.ru или по телефонам: 8-927-23-64-304, 8-937-333-82-54.

Соревнования пройдут по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3А. Начало в 10.00, продлится турнир до 16 часов.