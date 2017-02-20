Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров по качеству осуществления ОРВ Фото: Карина Камаева Башкортостан вошел в десятку регионов-лидеров по качеству осуществления ОРВ Фото: Карина Камаева

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Министерство экономического развития России представило рейтинг регионов по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в субъектах РФ за 2016 год. Башкортостан в этом рейтинге занял 10 место и тем самым относен к высшему уровню качества проведения ОРВ. При формировании рейтинга оценивались механизм проведения ОРВ, информационная открытость, ОРВ в органах местного самоуправления, а также независимая оценка представителями бизнес-сообщества, сообщили в Минэкономразвития РБ.

Процент регионов, относящихся к высшему уровню качества проведения ОРВ (всего в рейтинге их четыре: высший, хороший, средний и низкий), с каждым годом растет. В первую очередь, это связано с активностью глав регионов, понимающих важность формирования благоприятного бизнес-климата на всей территории страны.

Лидеры рейтинга 2016 года смогли получить свои места благодаря комплексу факторов, обеспечивающих должный уровень проведения процедуры. Это и передовые технологии анализа проектов актов, включающие монетарную оценку возможных выгод либо издержек от проецируемого регулирования, и расширение ОРВ на уровень законодательной власти, и активная позиция в органах МСУ, и использование специализированных порталов, позволяющих сделать процесс максимально открытым и доступным любому пользователю. Но главное – это активный отклик экспертов, присылающих позиции в рамках публичных консультаций. Именно этот фактор подтверждает построение эффективного диалога бизнеса и власти, являющегося основной целью создания института ОРВ в России.

Об итогах развития института ОРВ в Башкортостане и предстоящих планах можно ознакомиться здесь.