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20 февраля Понедельник

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В Чишминском районе Башкирии завершается реализация программы по переселению из аварийного жилья

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В Чишминском районе Башкирии завершается реализация программы по переселению из аварийного жилья Фото: Олег Яровиков

В Чишминском районе Башкирии завершается реализация программы по переселению из аварийного жилья Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Реализацию программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в Чишминском районе планируют завершить в III квартале этого года. К этому времени намечен ввод в эксплуатацию в Чишмах четырехэтажного дома на улице Западная, 1. Стены дома уже возведены, ведется монтаж кровли.

Из 66 квартир 49 получат те, кто проживает в аварийных домах. Новоселье в оставшихся 17 квартирах этого дома справят участники других социальных программ.

«Ранее, а точнее в марте 2015 года, в Чишмах был сдан в эксплуатацию 64-квартирный дом для тех, кто проживал в аварийных или ветхих домах. Тогда жители пяти аварийных домов получили в новом доме 38 квартир общей площадью 1284 квадратных метра, — сообщил агентству «Башинформ» заместитель главы администрации Чишминского района по строительству Камиль Уразметов. – С вводом в эксплуатацию очередного социального дома на улице Западная в районе будет полностью решен вопрос по переселению граждан из аварийного жилья».

Теги: строительство,аварийное жилье
 
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