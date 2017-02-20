В Сибае жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир Фото: Администрации г.Сибая









В Сибае жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир Фото: Администрации г.Сибая

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Сибае завершается реализация федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня ключи от новых квартир получили еще 12 семей. Они будут проживать в новом доме по ул. Заки Валиди, 47. Заселение дома уже началось.

До конца марта запланирован ввод в эксплуатацию еще двух домов по улице Островского, в которых куплено 12 квартир для граждан из аварийного и ветхого жилья.

С начала реализации программы в Сибае освоено более 1,19 млрд рублей. Из них средства Фонда реформирования ЖКХ — свыше 526,8 млн рублей; республиканского бюджета — 447,718 млн; бюджета городского округа — 44,9 млн. Финансирование из всех источников осуществлялось без задержек и в полном объеме.

«Благодаря реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, в Сибае приобретено 703 квартиры общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Новоселье справили за эти годы более 1,7 тысячи человек», — сообщил агентству «Башинформ» глава администрации Сибая Халит Сулейманов.

По его словам, именно благодаря комплексной, слаженной работе и взаимодействию всех структур, в городе успешно завершают реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья.