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20 февраля Понедельник

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В Сибае жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир

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В Сибае жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир

Фото: Администрации г.Сибая

В Сибае жильцам аварийных домов вручили ключи от новых квартир

Фото: Администрации г.Сибая

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Сибае завершается реализация федеральной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня ключи от новых квартир получили еще 12 семей. Они будут проживать в новом доме по ул. Заки Валиди, 47. Заселение дома уже началось.

До конца марта запланирован ввод в эксплуатацию еще двух домов по улице Островского, в которых куплено 12 квартир для граждан из аварийного и ветхого жилья.

С начала реализации программы в Сибае освоено более 1,19 млрд рублей. Из них средства Фонда реформирования ЖКХ — свыше 526,8 млн рублей; республиканского бюджета — 447,718 млн; бюджета городского округа — 44,9 млн. Финансирование из всех источников осуществлялось без задержек и в полном объеме.

«Благодаря реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, в Сибае приобретено 703 квартиры общей площадью 37 тысяч квадратных метров. Новоселье справили за эти годы более 1,7 тысячи человек», — сообщил агентству «Башинформ» глава администрации Сибая Халит Сулейманов.

По его словам, именно благодаря комплексной, слаженной работе и взаимодействию всех структур, в городе успешно завершают реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Теги: строительство,аварийное жилье
 
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