Парламентарии Башкирии предлагают блокировать автоправа за неуплату транспортного налога Фото: ИА "Башинформ" Парламентарии Башкирии предлагают блокировать автоправа за неуплату транспортного налога Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Судебные приставы могут получить полномочия вводить временное ограничение на управление транспортным средством для людей, имеющих задолженность по оплате транспортного налога. С соответствующей инициативой выступил комитет Госсобрания Башкортостана по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию.

Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, изменения в федеральное законодательство направлены на расширение круга должников, в отношении которых может быть установлено временное ограничение на пользование правом управления транспортным средством. Предлагается наделить судебных приставов полномочием по введению временного ограничения на управление транспортным средством для лиц, имеющих задолженность по оплате транспортного налога. Заблокировать пользование специальным правом судебные приставы могут как по заявлению взыскателя, так и по собственной инициативе.

«Предложенная мера направлена на повышение собираемости транспортного налога и как следствие пополнение бюджета региона и страны, — прокомментировал Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв. — На начало текущего года задолженность по транспортному налогу составила около 2,4 миллиарда рублей, или почти 60 процентов задолженности по имущественным налогам. При этом более 90 процентов приходится на задолженность физических лиц. Практика показывает высокую эффективность применения судебными приставами к должникам мер по ограничению специальных прав. Также мы рассчитываем, что внесение предлагаемых изменений положительно отразится на динамике исполнения данной категории исполнительных производств».

Справка. Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в консолидированный бюджет Республики Башкортостан на 1 января 2017 года возросла по сравнению с 1 января 2016 года на 1 158,6 млн рублей, или на 16,4 процента, и составила 8,2 млрд (в том числе за счет увеличения задолженности по транспортному налогу — на 474 млн, или на 24,6 процента). При этом на транспортный налог приходится 2,4 млрд рублей — треть указанной задолженности.