ОНФ готов провести публичный аудит спортивных строительных объектов Фото: Олег Яровиков ОНФ готов провести публичный аудит спортивных строительных объектов Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийский народный фронт готов рассмотреть конкретные предложения Открытого правительства по публичному аудиту крупных спортивных строительных объектов в стране. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов, сообщает пресс-служба «фронтовиков». С предложением в адрес Народного фронта провести публичный аудит крупных спортивных строек обратился министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

«Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» в постоянном режиме ведут мониторинг государственных закупок. В поле зрения попадают и закупки на реализацию спортивных проектов. Например, активистами были выявлены случаи, когда дочернее предприятие «Газпрома» планировало потратить на разработку проектов физкультурно-оздоровительных комплексов 1 млрд рублей. При этом была возможность только на этапе формирования цены сократить эту цифру вдвое. В частности, сегодня в России реализуются масштабные стройки спортивных сооружений, в том числе в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Все эти объекты также не останутся без внимания активистов. Поэтому работу в этом направлении мы уже ведем, готовы к взаимодействию и конкретным предложениям со стороны Открытого правительства», — подчеркнул Александр Бречалов.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ — контроль исполнения «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств.