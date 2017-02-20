Госкомторговли Башкирии выделяет 910 тысяч рублей на продвижение бренда «Продукт Башкортостана» Фото: Олег Яровиков Госкомторговли Башкирии выделяет 910 тысяч рублей на продвижение бренда «Продукт Башкортостана» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей объявил тендеры на право заключения госконтрактов на продвижение бренда «Продукт Башкортостана», в течение 2017-го года, с охватом аудитории республики и прилегающих регионов РФ. Один из контрактов — стоимостью от 460 тысяч рублей, предусматривает изготовление двух 15-секундных рекламных видеороликов и их размещение на канале «Россия-Башкортостан» в блоке «Прогноз погоды» (не менее 128 выходов за год) и в программе «Кулинарные старты» (не менее 14 выходов по 10 минут). Не менее трети проката видеороликов должно пройти в вечерний прайм — с 19.00 до 21.00.

Второй тендер стоимостью от 450 тысяч рублей проводится для компаний малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Контракт предусматривает продвижение бренда в эфире телеканала БСТ, радио «Спутник 107 ФМ», посредством наружной рекламы и на видеохостинге YouTube.

Контракт заключается на изготовление одного постановочного ролика с прокатом в 200 выходов (не менее половины — в вечерний прайм); размещение информсюжетов или участие в программах «Телецентр» и «Счастливый час»; изготовление двух 20-секундных аудиороликов и размещение их на радиостанции «Спутник 107 ФМ» с прокатом не менее 600 раз; 28 баннеров наружной рекламы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Октябрьском; работа в соцсетях, для которых следует изготовить новую инфографику; работа с каналом YouTube. Электронные аукционы назначены на 6 марта.