Юный архитектор из Башкирии сконструировал проект парка своей мечтыФото: газета «Аургазинский вестник»
Юный архитектор из Башкирии сконструировал проект парка своей мечты
Юный архитектор из Башкирии сконструировал проект парка своей мечтыФото: газета «Аургазинский вестник»
УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Юный архитектор из Башкортостана сконструировал проект будущей парковой зоны в Толбазах. Третьеклассник сельской школы №2 Данил Орлов со своим классным руководителем Файрузой Махмутовой занял первое место в номинации «Окружающий мир» в научно-практической конференции «Старт в науку», сообщает газета «Аургазинский вестник».
Юный архитектор, работая над макетом, учел все нюансы: сделал фотографии местности будущей парковой зоны, провел исследование, набросал эскизы, опросил сверстников и выяснил, что они хотели бы видеть в парке.
По проекту в парке есть колесо обозрения, качели, беседка, песочница, скамейки, выполненные в стиле оригами, деревья из крашеной губки, газон из зеленого флиса и цветной бумаги, статуи из соленого теста, кафе-пиццерия, светодиодные фонари.
Над макетом школьник при поддержке всей семьи работал с осени прошлого года.
Проект «Обустройство парковой зоны отдыха» в райцентре запланирован Толбазинским сельсоветом по Программе поддержки местных инициатив. Глава сельского поселения Айдар Нафиков положительно прокомментировал работу Данила Орлова и добавил, что детские мечты обязательно воплотятся в жизнь.