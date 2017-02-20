Школьники Башкирии примут участие во всероссийской акции проекта «Экология России» Фото: Олег Яровиков Школьники Башкирии примут участие во всероссийской акции проекта «Экология России» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Школьники Башкортостана примут участие во всероссийской акции проекта «Экология России». Акция стартует 15 марта. В этот день будет проведен Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». Урок будет состоять из серии экологических мероприятий и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных лагерях «Артек» и «Орленок», сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Региональный координатор проекта, председатель комитета Госсобрания РБ Расул Гусманов считает, что в Башкортостане уже накоплен солидный опыт по экологическому воспитанию подрастающего поколения.

«Мы провели несколько десятков уроков в общеобразовательных учебных заведениях. Кроме того, большой интерес к данной тематике проявляют сами учителя. Педагоги с удовольствием берут у нас подготовленные материалы и сами проводят уроки. Они также готовят старшеклассников, которые, в свою очередь, проводят тематические занятия в младших классах», — рассказал депутат.

В подготовку к экологическому уроку «Сделаем вместе!» включились 35 регионов. Количество задействованных в мероприятиях школьников, предположительно, составит несколько миллионов.

«Акция позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, а также социальную культуру и активность детей. В ходе ее проведения будут выявлены «эколидеры», которые станут достойной сменой в этой деятельности», — заявил координатор направления «Экологическое образование» проекта «Экология России» партии «Единая Россия» Геннадий Онищенко.

По словам Геннадия Онищенко, на уроках школьникам объяснят, что такое мусор и отходы, и в чем разница. Будет серия просветительских мероприятий, экологический диктант и конкурс для школьников и образовательных учреждений в целом. Школьники узнают, что может служить для вторичной переработки, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. Ожидается, что к акции в рамках региональной недели работы будут привлечены и депутаты.