Жители Башкирии празднуют Масленицу Фото: Олег Яровиков Жители Башкирии празднуют Масленицу Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В России началась Масленица — последняя неделя перед Великим постом. В этом году она выпадает на 20-26 февраля. Масленица — древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Древний славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства, сообщает РИА Новости.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Срок ее проведения зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

Масленица, Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы — последней перед Великим постом недели. Это подготовительная неделя к Великому посту. В христианском смысле она посвящена одной цели — примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу. В продолжение Масленицы православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.

Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека. Ее радостно встречали как население сельских окраин, так и жители столицы, больших губернских и малых уездных городов России.

К Масленице начинали готовиться еще с середины предыдущей недели. В это время хозяйки наводили чистоту во всех уголках дома — от чердака до погреба: подновляли побелку печей, скоблили столы, лавки и полы, готовили к использованию праздничную посуду, выметали мусор со двора и перед воротами. Закупали для праздника большое количество продуктов: муку разных сортов для блинов, пряженцев и пирогов, соленую рыбу, пряники, конфеты и орехи для детей, собирали молоко, сливки, сметану и коровье масло.

Суббота накануне Масленой недели называлась «маленькой Масленицей». В этот день принято было поминать умерших родителей. Для них пекли специальное угощение — блины — и клали его на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, раздавали в церквях нищим.

Праздновать Масленицу начинали с понедельника следующей недели. Для всего русского населения предстоящие семь дней были самым веселым и любимым временем в году. Каждый из них имел собственное название: понедельник — «встреча»; вторник — «заигрыши»; среда — «лакомка»; четверг — «разгул», «широкий четверг»; пятница — «тещины вечерки»; суббота — «золовкины посиделки»; воскресенье — «проводы», «прощеный день».

Самыми важными считались последние четыре дня праздника, называвшиеся «разгульной Масленицей». Накануне их следовало вымыться в бане, «очистив» себя от тягот и несчастья прошедшего года. В домах прекращали постоянную работу, начинали ходить в гости к родственникам и знакомым.

На Масленицу накрывали обильные сытные столы из мучной и молочной пищи, а также из яиц, рыбных блюд, пирогов, кваса, пива. В праздничной трапезе обязательно присутствовали блины — языческий символ солнца и обязательный атрибут поминок.

В последний день недели совершались проводы Масленицы. В одних местностях ритуал бытовал в форме сожжения масленичного чучела, в других — в виде проводов-похорон.

В сожжении масленичной куклы принимало обязательное участие всё население данного села или деревни, но главным исполнителем ритуала являлась молодежь.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.