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19 февраля Воскресенье

Уфа   °

Ограничивается движение грузовиков на М5 в сторону Челябинска

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С 15 до ориентировочно 22 часов сегодня, 19 февраля, вводится ограничение для грузового транспорта на трассе М5, на территории Челябинской области в районе Миасса, на полосе в сторону Челябинска. Об этом предупреждает Упрдор «Приуралье». Как пояснили в ведомстве, движение идет в штатном режиме, но из-за снегопада и гололедных явлений возможно образование пробки. На участке 1480 — 1548 км ведутся работы по очистке дороги.

Теги: дорожное движение,погода
 
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