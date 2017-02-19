В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов Фото: Эльмира Сабирова







В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов Фото: Эльмира Сабирова

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова, Лейла Аралбаева/.

В Уфе из многоквартирного 17-этажного дома эвакуировали жильцов. Это произошло 18 февраля около десяти часов вечера в связи с задымлением первого подъезда дома по адресу: ул. Бакалинская, 68/6.

На место ЧП прибыли три пожарных расчета, подъехала машина скорой помощи. По предварительной информации, источник задымления находится на 9-10 этаже. Возможно, причиной послужило замыкание в одном из электрощитов, говорят эвакуированные жильцы.

"Из-за того, что в подъезде и квартирах было очень много дыма, нас начали выводить на улицу. Открытого огня мы не наблюдали, но видим, что пожарные тянут рукав. Никаких подробностей сообщить не можем, так как сами находимся в неведении", — признался один из очевидцев.

Так как дом обесточен, многие семьи с детьми проведут эту ночь у родственников.

"У нас грудной ребёнок и школьник, света нет и когда будет неизвестно. В настоящее время дом обесточен, соответственно электрические плиты не работают, а мне детское питание надо разводить, поэтому поедем к маме. Надеюсь завтра эту проблему решат", — сказала одна из женщин.

По данному факту будет проведена проверка для выяснения полной картины случившегося.