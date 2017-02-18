«Зеленое дерби» - одна из более вероятных пар Кубка Гагарина-2017 Фото: Дмитрий Слезин «Зеленое дерби» - одна из более вероятных пар Кубка Гагарина-2017 Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 18 февраля завершится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги девятого сезона. Определятся все пары первого раунда Кубка Гагарина — серии плей-офф-2017.

На Западе уже известны все восемь команд, попавших в плей-офф: никуда не сдвинутся с восьмой позиции финский «Йокерит» и подмосковный «Витязь». Остальные западные команды — московский ЦСКА, питерский СКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Торпедо» (Нижний Новгород) и «Динамо» (Минск) — сегодня решат, кто с кем встретится на следующей стадии.

На Востоке только новосибирская «Сибирь» имеет еще шансы попасть в восьмерку, имея 81 очко, но зависима от двух своих конкурентов, имеющих 83 очка — китайского «Кунь-лунь Ред Стар» и владивостокского «Адмирала». В матчах «Витязь» — «Адмирал», «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» и «Динамо» (Москва) — «Кунь-лунь Ред Стар» определятся два счастливчика из Восточной конференции.

Шестое место на Востоке у «Салавата Юлаева» (85 очков). Сегодня уфимцы дома сыграют с «Ладой» из Тольятти пока; по турнирной сетке они выходят на третью восточную команду — казанский «Ак Барс».

Одна пара здесь уже известна — челябинский «Трактор» начнет плей-офф со сражения против «Барыса» из Астаны (4 и 5 места, соответственно). Ждут своих соперников из выше названной четверки претендентов (6-8 места) магнитогорский «Металлург» (первый номер посева) и омский «Авангард» (второй).

Субботний матч в Уфе начнется в 14.30 мск.