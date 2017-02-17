В Уфе завершился II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia и JuniorSkills» Фото: пресс-служба УГНТУ





















В Уфе завершился II Региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia и JuniorSkills» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Торжественное награждение участников чемпионата прошло в восьмом корпусе Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Как опорный вуз России УГНТУ выступил в качестве главной площадки проведения II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia и JuniorSkills» в Республике Башкортостан. На территории университета проходили соревнования по 11 компетенциям, из них семь в категории JuniorSkills.

За звание лучших боролись более ста команд из числа школьников и обучающихся средне-специальных учебных заведений Башкортостана.

Награждая победителей, министр образования республики Гульназ Шафикова поблагодарила участников, партнеров и ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиля Бахтизина за достойную организацию и поддержку важного чемпионата. Министр отметила, что в рамках деловой программы участникам удалось выстроить дорожную карту по дальнейшему взаимодействию.

Среди победителей обладатели золотых медалей, юные резиденты технопарка Уфимского нефтяного технического университета Петр Бадоля и Энжия Нугуманова, которые заняли первое место в компетенции «прототипирование» возрастной категории «10+».

Высокий уровень подготовки показали обучающиеся из cредне-специальных образовательных учреждений, входящих в топливно-энергетический образовательный кластер под руководством УГНТУ, таких как Уфимский топливно-энергетический колледж, инженерный лицей № 83 имени М.Пинского, Кумертауский многопрофильный колледж. На их базах открываются кафедры опорного вуза, расширяется спектр специальностей.

В рамках стратегии развития Уфимского государственного нефтяного технического университета, как опорного вуза региона и России, в городах и районах республики будут развиваться школы УГНТУ. А это значит, что уровень и качество подготовки молодых профессионалов в республике будет только расти.

Для других ребят, как участников, так и тех, кто приходил на экскурсии, а таких было свыше двух тысяч из уфимских школ, знакомство с ведущим российским вузом с мировым именем в рамках чемпионата оставило яркие впечатления.

Уфимский нефтяной университет, по их словам, «открыл им глаза на будущее», поэтому многие из них планируют в дальнейшем связать свою судьбу с ведущим российским вузом.