В Башкирии женщина после ссоры подожгла сожителя

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана подожгла сожителя. Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство с особой жесткостью и общеопасным способом».

По версии следствия, днем в декабре прошлого года сожители поссорились. Обиженная женщина взяла из шкафа бутылку с растворителем, облила им 35-летнего мужчину, лежащего на диване, и подожгла. При этом злоумышленница убедилась, что жидкость разгорелась, а затем выбежала из квартиры. Потерпевший смог самостоятельно погасить пламя, он получил ожоги рук второй степени.

Обвиняемая признала свою вину. По ее словам, она решила совершить убийство, так как 35-летний сожитель злоупотреблял алкоголем и бил ее. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.