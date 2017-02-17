Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.15 ↑

EUR 60.65 ↓

17 февраля Пятница

Уфа   °

В Башкирии женщина после ссоры подожгла сожителя

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жительница Башкортостана подожгла сожителя. Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство с особой жесткостью и общеопасным способом».

По версии следствия, днем в декабре прошлого года сожители поссорились. Обиженная женщина взяла из шкафа бутылку с растворителем, облила им 35-летнего мужчину, лежащего на диване, и подожгла. При этом злоумышленница убедилась, что жидкость разгорелась, а затем выбежала из квартиры. Потерпевший смог самостоятельно погасить пламя, он получил ожоги рук второй степени.

Обвиняемая признала свою вину. По ее словам, она решила совершить убийство, так как 35-летний сожитель злоупотреблял алкоголем и бил ее. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Теги: покушение на убийство
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть