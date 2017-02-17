Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан Фото: Олег Яровиков

















Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

17 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденами, знаками отличия, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены профессиональные достижения 50 работников промышленности, энергетики, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, государственной службы, муниципального управления, спасательных служб, юридической, банковской и социальной сферы, предпринимательства и торговли, физкультуры и спорта, печати и СМИ, культуры и искусства.

Поздравляя передовиков, Глава региона отметил, что республика начала год успешно.

– По итогам января мы имеем позитивные цифры – и в части налоговых доходов очень приличное превышение по сравнению с январём прошлого года, и индекс промышленного производства составил 107,9 процента. Это говорит о том, что наши предприятия работают, начинается – и мы ждём этого – подъём производства, – сказал Рустэм Хамитов. – Безусловно, многое зависит в том числе и от вас. Вы на своих рабочих местах трудитесь активно, с хорошей отдачей, являетесь передовиками, поэтому получаете сегодня награды. Наши планы – большие. Мы хотим, чтобы наша республика по всем направлениям двигалась вперёд. Движение это должно быть заметным, прежде всего, для наших жителей. Мы обязаны обеспечить достойную жизнь наших граждан, и будем делать всё для этого. Главная наша ценность – это люди. Главная наша задача – чтобы люди жили хорошо.

Руководитель республики особо поблагодарил ветеранов за их вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана.

– Хочу поблагодарить их за ту работу, которую они выполняли на протяжении долгих лет, – сказал Рустэм Хамитов. – Благодаря усилиям старшего поколения мы сегодня имеем то, что имеем. Заслуги уже поработавших людей, безусловно, неоценимы. И сегодняшние награды – это небольшая доля благодарности, которую мы испытываем по отношению к заслуженным труженикам.

Глава Башкортостана отметил, что во время церемонии некоторые из награждённых обращались к нему с пожеланиями.

– Сегодня были просьбы, в том числе по станции гребли, которая сегодня, к сожалению, разрушена в результате модернизации и строительства берегоукрепления. Кстати, мы с Российской Федерацией сейчас подписываем соглашение. Нам выделяют ещё 1,1 миллиарда рублей, мы добавляем свои 1,1 миллиарда, и уфимская набережная дойдёт до Монумента Дружбы и Сутолоки, – сообщил Рустэм Хамитов. – Это будет современный, хороший, красивый объект. Сегодня он ещё не завершен. Может быть, не всем пока нравится его архитектурное содержание. Но на самом деле это будет очень хорошее, симпатичное сооружение. Главное – будет широкая проезжая часть, место для прогулок, занятий спортом, отдыха. Надо подождать, чуть-чуть потерпеть – и у нас там всё будет неплохо.

Полная стенограмма выступления и список награждённых опубликованы на официальном сайте Главы республики.