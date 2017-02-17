В Уфе состоятся соревнования по шашкам среди спортсменов-инвалидов

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов 21 февраля проведет соревнования по шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Шашечный турнир пройдет в зачет ежегодной XXVII спартакиады БРО ВОИ. Соревнования в первую очередь решают вопросы реабилитации, адаптации и интеграции людей с инвалидностью в общество. Они формируют общий позитивный настрой и пропагандируют здоровый образ жизни, привлекая участников к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

На турнир ожидается прибытие более 200 любителей шашек из разных районов и городов республики. Соревнования состоятся в здании БРО ВОИ по адресу: ул. Менделеева, 23.