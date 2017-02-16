В Полпредстве Башкирии в Москве прошло заседание правления Ассоциации малых и средних городов России Фото: Гульчачак Ханнанова

















В Полпредстве Башкирии в Москве прошло заседание правления Ассоциации малых и средних городов России Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В конференц-зале Полномочного представительства РБ при Президенте РФ в Москве прошло ежегодное заседание правления Ассоциации малых и средних городов России, в которую входит и Башкортостан. Нашу республику на заседании представляли глава администрации города Стерлитамака Владимир Куликов и депутат Государственной думы РФ Алексей Изотов. В заседании приняли участие делегаты от различных городов Московской, Тверской, Нижегородской, Псковской, Курганской, Тамбовской, Оренбургской, Ярославской, Калужской областей, Ставропольского края, Удмуртской Республики, Республики Северная Осетия–Алания.

На заседании выступили президент Ассоциации малых и средних городов России, глава Дмитровского муниципального района Московской области Валерий Гаврилов, и.о. исполнительного директора Общероссийского Конгресса муниципальных образований Ольга Гай, член Комитета по финансовому рынку Госдумы РФ, вице-президент Ассоциации малых и средних городов России Алексей Изотов, заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Мария Дерунова. Были обсуждены такие вопросы, как развитие муниципально-частного сотрудничества, сотрудничество Ассоциации с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о Всероссийском конкурсе муниципальных образований на лучшую муниципальную практику в 2017 году, об участии Ассоциации в экономическом форуме «Малые города России – 2017» и ежегодном общероссийском фестивале «Первозданная Россия». Рассмотрены итоги рейтинга устойчивого развития городов России, инвестиционные проекты, информация о которых размещается на сайте Ассоциации малых и средних городов России, сообщила руководитель пресс-центра Полпредства Башкортостана в Москве Гульчачак Ханнанова.