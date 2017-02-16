В Башкирии водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водители автобусов устроили перестрелку, есть пострадавшие. Инцидент произошел около базы отдыха «Ташлы» в Иглинском районе сегодня,16 февраля, около 13.00.

Предварительно установлено, что водители автобусов устроили конфликт. Одна из сторон применила травматическое оружие, в результате чего несколько человек обратились за медицинской помощью.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД по РБ.