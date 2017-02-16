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16 февраля Четверг

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В башкирском городе Сибае провели учения пожарных и спасателей

ОБЩЕСТВО

В башкирском городе Сибае провели учения пожарных и спасателей Фото: ГКЧС РБ

В башкирском городе Сибае провели учения пожарных и спасателей Фото: ГКЧС РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В столице Зауралья прошел учебно-методический сбор по итогам деятельности подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие руководящий состав администрации Сибая, начальник Аварийно-спасательной службы РБ Владимир Темашев, замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС по РБ Сергей Капитоненко.

В рамках сбора прошел показ спецтехники и оборудования, привлекаемых для ликвидации ЧС, выставка средств пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты. В завершение прошло учение спасателей на взрывоопасном объекте, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Теги: спасатели,МЧС,учения
 
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