В башкирском городе Сибае провели учения пожарных и спасателей Фото: ГКЧС РБ В башкирском городе Сибае провели учения пожарных и спасателей Фото: ГКЧС РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В столице Зауралья прошел учебно-методический сбор по итогам деятельности подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие руководящий состав администрации Сибая, начальник Аварийно-спасательной службы РБ Владимир Темашев, замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС по РБ Сергей Капитоненко.

В рамках сбора прошел показ спецтехники и оборудования, привлекаемых для ликвидации ЧС, выставка средств пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты. В завершение прошло учение спасателей на взрывоопасном объекте, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.