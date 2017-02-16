В Башкирии разыскивается без вести пропавшая 16-летняя Диана Хасанова Фото: МВД по РБ В Башкирии разыскивается без вести пропавшая 16-летняя Диана Хасанова Фото: МВД по РБ

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане разыскивается без вести пропавшая 16-летняя Диана Хасанова. Несовершеннолетняя проживает в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района. Ушла из дома 10 февраля текущего года. 17 февраля девушке исполнится 17 лет.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, длинные темные волосы. Была одета в синий пуховик, светло-серую кофту, синие джинсы, белые кроссовки.

«Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить в ОМВД России по Краснокамскому району. Контакты: 8-917-347-29-82, 02, 020, 002», — обратились к гражданам в МВД по РБ.