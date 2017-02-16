В Башкирии заключено более 100 тысяч госконтрактов за год Фото: securitymedia.ru В Башкирии заключено более 100 тысяч госконтрактов за год Фото: securitymedia.ru

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Министерство экономического развития Башкортостана проанализировало сферу госзакупок в 2016 году. По данным ведомства, всего было размещено около 109 тысяч заявок на сумму 43,7 млрд рублей. Объем заключенных контрактов — 40,7 млрд (в 1,6 раза выше уровня 2015 года). Соответственно, сэкономлено почти 3 млрд, прирост экономии — 27 процентов к показателю 2015 года. Среднее снижение стартовых цен контрактов — 10 процентов.

Уровень конкуренции на торгах составил 2,8 заявки на одну закупку (выше значения 2015 года на 0,2 пункта). Представленность поставщиков из Башкортостана — 79 процентов (повысилась на 13 процентных пунктов).

В соответствии с федеральным законодательством заказчики обязаны давать заказы малому бизнесу и социально ориентированным НКО в объеме не менее 15 процентов годового объема. В республике в 2016 году заключено контрактов с такими организациями на сумму более 9 млрд рублей, или 22,5 процента от общего объема госзакупок, сообщили в Минэкономразвития РБ.