Видные мастера искусств Башкортостана: Галия Султанова (К юбилею певицы)

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой юбилей отмечает Галия Султанова, много лет радовавшая зрителей своим чудесным голосом, достойно представлявшая искусство нашей республики в городах и республиках бывшего СССР, а также за рубежом. Она снискала признание и как музыкальный педагог, которая подготовила десятки и сотни молодых людей, посвятивших себя сцене.

Галия Калимулловна Султанова родилась 16 февраля 1937 года в селе Лаклы Малоязовского района Башкирской АССР, ныне Салаватского района Башкортостана, в семье сельских тружеников.

Как вспоминала Галия Калимулловна, пела она с самых малых лет. Сначала подражала взрослым, тем более что в семье и среди родственников было немало самодеятельных певцов, потом повторяла то, что слышала по радио. Была солисткой в школьном хоре, затем активно участвовала в сельской художественной самодеятельности, была непременной участницей и победителем сельских и районных сабантуев.

Очень рано осознала, что должна посвятить себя искусству. После окончания Лаклинской средней школы поступила в Свердловское музыкальное училище. Училась она с большим желанием, закончив училище в 1960 году.

В том же году Галия Султанова начала трудовую биографию солисткой Башкирской государственной филармонии. Быстро привыкла к новому коллективу, преодолела первоначальные волнения, подготовила концертный репертуар, получила первое признание зрителей. С 1963 года Галия Султанова училась в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных в Москве, после успешного окончания которого получила специальность музыкального педагога.

С 1968 года Галия Калимулловна продолжила свою работу в Башгосфилармонии. Объездила с гастролями всю Башкирию, многие города Советского Союза. С восторгом встречали ее выступления зрители Монголии, Финляндии и Чехословакии. Голос Галии Султановой отличался мелодичностью, красивым и насыщенным тембром, глубиной и широтой звучания, широким диапазоном, гибкостью — все это позволяло певице полно выразить красоту башкирской песни. Редкая эмоциональность и выразительность усиливали воздействие от ее выступлений.

Очень богатым был репертуар Галии Султановой. В него входили вокальные сочинения русских (Михаил Глинка, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский), песни и романсы башкирских (Хусаин Ахметов, Масалим Валеев, Тагир Каримов, Камиль Рахимов, Рим Хасанов) и зарубежных композиторов. Галия Калимулловна стала первой исполнительницей арии Бибинур из известной оперы «Замандаштар» композитора Загира Исмагилова, а также многих его песен. В репертуаре певицы большое место занимали башкирские народные песни. Она своеобразно, с присущим ей драматическим талантом, исполняла песни «Ашкадар», «Гильмияза», «Зюльхизя», «Таштугай», «Шаура» и другие шедевры башкирского песенного искусства.

Галия Султанова достойно представляла вокальное творчество республики во время важных государственных мероприятий. Она участвовала в Днях культуры Башкирской АССР в Ленинграде (1969), Днях литературы и искусства БАССР в Каракалпакской АССР (1976).

Галия Калимулловна проявила себя и как видный музыкальный педагог. С 1980 по 2013 год она преподавала в Уфимском музыкально-педагогическом колледже №2. Одновременно до 1998 года являлась преподавателем театрального факультета Уфимского государственного института искусств. Долгие годы сотрудничала с Башкирским академтеатром драмы им. М. Гафури в качестве педагога по вокалу. Галия Султанова является автором многих учебно-методических работ по преподаванию вокала.

За большие заслуги в развитии музыкального искусства и плодотворную многолетнюю педагогическую деятельность Галии Калимулловне присвоены почетные звания заслуженной артистки Башкирской АССР и народной артистки Республики Башкортостан, заслуженного работника культуры Башкортостана.

В марте 2012 года в Большом зале Башгосфилармонии им. Х. Ахметова с большим успехом прошел концерт певицы, посвященный ее 75-летнему юбилею.