Он неустанно воспевал в стихах родную землю (К 85-летию со дня рождения поэта Рафаэля Сафина) Фото: ИА «Башинформ» Он неустанно воспевал в стихах родную землю (К 85-летию со дня рождения поэта Рафаэля Сафина) Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Рафаэля Сафина — одного из самых ярких и своеобразных башкирских поэтов.

Рафаэль Ахметсафич Сафин родился 16 февраля 1932 года в селе Еланлино Кигинского района Башкирской АССР, одном из живописных уголков Башкортостана. Здесь окончил неполную среднюю школу, затем продолжил учебу в Уфимской школе-интернате, в 1947 году поступил в Уфимское музыкальное училище. Здесь Рафаэль Сафин быстро освоил игру на баяне, мечтал стать композитором. Но любовь к литературному творчеству все-таки победила.

С 1952 года он учился в Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. Здесь Рафаэль Сафин познакомился со студенткой ГИТИСа Гюлли Мубаряковой, своей землячкой, которая чуть позже станет его верной спутницей жизни. После окончания учебы работал заведующим отделом литературы и искусства редакции республиканской газеты «Совет Башкортостаны», заведующим отделом поэзии и искусства в журнале «Агидель», в 1974-1983 годах — заместителем председателя Союза писателей БАССР. С 1992 года трудился заместителем директора по репертуару Башкирского академического театра им. М. Гафури.

В 50-х годах прошлого столетия первые стихи Рафаэля Сафина стали публиковаться в республиканских газетах. В 1956 году вышел в свет его первый сборник «Веление жизни», куда вошла одноименная поэма, получившая высокую оценку читателей и критиков. В ней опаленные войной судьбы раскрываются в драматических ситуациях, в эмоциональном накале.

«Эта небольшая книга, куда вошли 10 стихотворений и поэма, смелостью поднимаемых вопросов, своеобразным звучанием стихов оказывает сильное воздействие на читателя и надолго остается в памяти», — писал тогда литературовед Гайса Хусаинов.

В последующие годы издаются поэтические книги «Я не знаю спокойной любви», «Весна на Юрюзани», «Доверие, «Летят журавли». В них Рафаэль Сафин предстал как тонкий лирический поэт с высокой гражданской ответственностью. Его произведениям свойственны высокий пафос, философичность, глубокие раздумья о смысле жизни, судьбах родной земли. В поэмах «Вера», «Голос хлеба» «Гармонист» и других поэт показал себя пламенным трибуном и ярким публицистом.

Рафаэль Сафин овладел всем многообразием поэтических приемов и художественных средств. Философские размышления и раздумья в его произведениях гармонично сочетаются с картинностью, изображением культурно-духовного богатства народа. Важно, что поэт всегда вызывал доверие людей, располагал читателей сердечностью и искренность, душевной теплотой.

В произведениях Рафаэля Сафина лирический герой предстает как творческая личность с активным и созидательным отношением к жизни, искренностью чувств и открытостью к людям. В ярких и эмоциональных красках запечатлены поэтом красоты родного края. Многие стихи Рафаэля Сафина положены на музыку Хусаином Ахметовым, Шамилем Кульбарисовым, Шамилем Ибрагимовым, Талгатом Шариповым и другими композиторами. Он известен и как переводчик, блестяще переводивший на башкирский язык поэтические творения Кайсына Кулиева и Расула Гамзатова.

Поэтическими сборниками «Жду весну», «Звезды души моей», «Танец в огне» Рафаэль Сафин поднялся еще на одну, более высокую ступень мастерства в отражении сложных явлений действительности, утверждении более совершенных идейно-эстетических позиций. Всего им было написано около 20 книг на русском и башкирском языках. Произведения поэта переводились на украинский, татарский, туркменский и другие языки.

Рафаэль Сафин смог проявить себя и как талантливый драматург.

Его пьесы «Янбика», «Шут гороховый», «Дикие гуси», «Свояченица моя ненаглядная» и другие с успехом шли и идут на сценах Башакадемтеатра и других театров республики. В них автор отражает острые нравственно-этические проблемы, столкновение жизненных позиций, борьбу нового со старым, вопросы места человека в жизни.

Поэт всегда был благодарен судьбе. Он говорил: «…Я никогда не обижался и не обижаюсь на нее. Сами подумайте: моя судьба, во-первых, ввела меня в мир поэзии, который заворожил, околдовал мою душу! В один прекрасный день я встретился там с великим Пушкиным, с мятежным Лермонтовым. Есенин открыл мне свое сердце. Близкая каждому из нас поэзия Тукая, Бабича, Малика Хариса бесконечно волнует меня, я влюблен в нее. Читая бессмертные творения этих людей, убеждаешься: тайны поэзии бесконечны. Я постиг только частицу этих дорогих для души тайн. Благодарен судьбе и за то, что она привела меня в другой, не менее таинственный мир — в мир театра…».

Рафаэлю Ахметсафичу Сафину было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР». Умер он неожиданно на 71-м году жизни, 22 декабря 2002 года, и похоронен в родной деревне.

На здании библиотеки в селе Еланлино — родине поэта — установлена мемориальная доска в память о Рафаэле Сафине. В феврале 2012 года установлена доска и на доме №25/1 по улице Гафури в Уфе, где долгие годы жил и работал поэт. В 2012 году в Кигинском районе учреждена премия в области литературы и искусства имени Рафаэля Сафина, которая вручается раз в год накануне Дня Республики.