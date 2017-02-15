Росгосцирк назвал год спасения Уфимского госцирка от тотального разрушения Фото: Олег Яровиков Росгосцирк назвал год спасения Уфимского госцирка от тотального разрушения Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Росгосцирк назвал год «спасения» Уфимского госцирка от тотального разрушения. Главный цирк столицы Башкортостана под угрозой закрытия. Этого требует Прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка. Соответствующее заявление было направлено и в ФКП «Российская государственная цирковая компания» (Росгосцирк), филиалом которого является Уфимский госцирк.

«Видимо, сейчас настало время, когда ситуация стала такой, что дальнейшее использование Уфимского госцирка в полном объеме уже не представляется возможным, в соответствии с заключением прокуратуры. Когда будет решение суда, тогда Росгосцирк будет вынужден прекратить направлять программы в Уфимский цирк. Нужно ждать финансирования в соответствии с «дорожной картой», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе компании. — Для Росгосцирка самое главное — это обеспечение безопасности зрителей, артистов и сотрудников учреждений. Будем действовать строго в соответствии с решением суда. Сейчас в цирке работает программа, которая продлится до 26 февраля. Потом посмотрим, как будет развиваться ситуация».

Цирки, входящие в систему Росгосцирка, были построены еще в 60-70-х годах. С тех пор прошло достаточно много времени. За этот период здания по всей стране никогда не ремонтировались.

«В последнее время, когда Министерство культуры РФ уже повернулось лицом к проблемам цирка, к состоянию его имущественного комплекса, и стало выделять средства на ремонт и модернизацию, Росгосцирком была разработана специальная программа, так называемая «дорожная карта». В ее создании приняли участие ряд ведомств, в том числе Минфин и Минэкономразвития. «Дорожная карта» была утверждена Министерством культуры и сейчас успешно реализуется», — рассказали в Росгосцирке.

В 2015 году были сданы Ивановский и Тульский цирки. В 2016 году проведена реконструкция Большого Санкт-Петербургского и Омского госцирков. В этом году программа предусматривает проведение капитального ремонта Рязанского, Нижнетагильского, Владивостокского цирков. На 2018 год запланированы ремонтные работы в Кисловодском, Красноярском и Уфимском цирках.

«Мы понимаем, что ситуация крайне сложная. Представьте, 40 цирков по всей стране. Нам бы для всех, конечно, хотелось получить финансирование. Тогда можно было бы все здания в одночасье обновить, модернизировать, отремонтировать и привести в соответствующий таким учреждениям вид, — сообщили в ведомстве. — Но цирки мы можем реконструировать поэтапно, по мере того, как Министерством культуры выделяются финансовые средства».

Сумма господдержки для Уфимского цирка пока неизвестна. Ремонт цирка предполагает проведение ряда экспертиз, определение объема работ, разработку проектно-сметной документации, а также вынесение заключений различных ведомств, которые задействованы в этом процессе.

«Когда специалистам станет известен масштаб работы, тогда и будет определена сумма. Например, сейчас полными темпами идет ремонт Владивостокского цирка на 1,2 млрд рублей. В Нижнетагильском — 600-700 млн рублей», — отметили в Росгосцирке.

Проверки цирков проводятся прокуратурой, МЧС, Ростехнадзором и другими ведомствами по ежегодному плану, регулярно.