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Стали известны подробности нападения на женщину в Уфе — её покусала собака

ОБЩЕСТВО

Стали известны подробности нападения на женщину в Уфе — её покусала собака Фото: автор

Стали известны подробности нападения на женщину в Уфе — её покусала собака Фото: автор

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Стали известны подробности нападения на женщину в Уфе — её покусала собака. Как рассказали агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, пожилая женщина, жительница Стерлитамака, приехала в гости к своей дочери. Накануне вечером она отправилась на прогулку с двумя овчарками. После этого ей пришлось обратиться в скорую помощь.

«Предварительно установлено, что одна из собак покусала женщину. Пострадавшую доставили в лечебное учреждение. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия», — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РБ проинформировали, что в больницу действительно поступила женщина с укусами животного и рваными ранами. Сейчас её состояние оценивается как тяжелое.

Теги: ЧП,МВД
 
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