В Кумертау обнулили налог на землю, используемую в инвестпроектах Фото: открытый источник В Кумертау обнулили налог на землю, используемую в инвестпроектах Фото: открытый источник

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Кумертау полностью обнулили налог на землю, используемую в инвестиционных проектах. Об этом сообщили в администрации города. Принять это решение депутатам Горсовета позволил статус Территории опережающего социально-экономического развития, который был присвоен городу в конце 2016 года постановлением Правительства РФ.

Отмена налога на землю коснется земельных участков, расположенных на территории городского округа, которые будут использоваться для реализации инвестиционных проектов в течение 10 лет, с возможным продлением еще на пять лет.

Резиденты ТОСЭР в Кумертау получают и другие льготы. Это налог на прибыль организаций: в первые пять лет — 5 процентов вместо 20, следующая пятилетка — 10 процентов. Далее, это отчисления во внебюджетные фонды — 7,6 процента вместо 30; налог на имущество — 0 процентов вместо 2,2.

В Кумертау для реализации инвестиционных проектов имеется большое количество свободных помещений и земельных участков, создается индустриальный парк «Воротыновский», напомнили в мэрии. Налог на землю в городском округе составляет от 0,3 до 1,5 процента (в зависимости от вида назначения деятельности) от кадастровой стоимости участка.