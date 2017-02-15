В Уфе женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу после нападения животного Фото: автор В Уфе женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу после нападения животного Фото: автор

УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу №22 после нападения животного. Инцидент произошел вечером 14 февраля.

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственного источника, врачи поставили пострадавшей диагноз: скальпированная рана головы и разрыв плеча. Женщина всё время повторяла, что на нее напал леопард во время кормления. Есть сведения, что животное содержалось в частном саду, расположенном в районе Каменной переправы Кировского района, в качестве домашнего питомца.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РБ сообщили, что в больницу действительно поступила женщина с укусами животного и рваными ранами. Сейчас её состояние оценивается как тяжелое.

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случай нападения животного на человека.