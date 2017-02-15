УФА, 15 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет Второй республиканский фестиваль «Молодое кино Башкортостана». 21 февраля в уфимском кинотеатре «Родина» будут показаны дебютные картины начинающих кинематографистов Уфы. Зрители смогут пообщаться с талантливыми молодыми кинорежиссерами Башкортостана, победителями республиканских и российских кинофестивалей. Всего посетители фестиваля увидят пять короткометражных фильмов. Все фильмы в Красном зале кинотеатра будут показывать бесплатно, сообщила руководитель киношколы им. МакГаффина в Уфе Гульфия Шарипова.

В программе фильмы: «Йэтим» («Сирота») режиссера Рустэма Шайхутдинова (победитель Республиканского конкурса любительских фильмов «Люблю тебя, Башкортостан!», 2 место на фестивале башкирского видео «Оскон»); «Терабайтник» режиссера Рузиля Насибуллина (участник Фестиваля короткометражного кино «Kinofest-2016»); «Живые и мертвые» режиссера Константина Анисимова (победитель Фестиваля короткометражного кино «Kinofest-2016»); «Кредит» режиссера Вадима Валиуллина (победитель короткометражного конкурса фестиваля «Кинотавр», победитель в номинации «Лучший сценарий» фестиваля «Короче 2016»).

В рамках спецпоказа покажут фильм «Кырагай» («Дикарь») режиссера Фарзаны Утарбаевой (победитель в номинации «Короткометражное игровое кино» на фестивале башкирского видео «Оскон»).

Организаторы мероприятия — Союз кинематографистов Башкортостана и Молодежный Центр Союза кинематографистов Башкортостана.