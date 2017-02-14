Телеканал БСТ завоевал первое место на международном конкурсе «Город в зеркале СМИ»

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Программа «Телецентр» телеканала БСТ заняла первое место в международном конкурсе «Город в зеркале СМИ». Она стала лучшей в номинации «Безопасный город». На конкурс были направлены два выпуска: «Опасное соседство» и «Остановка без опасности».

«В первом выпуске поднималась проблема расположения нежилых помещений в многоквартирных домах Уфы. Тогда на прямой эфир дозвонились десятки взволнованных телезрителей, многие адреса тут же были взяты «на карандаш» надзорными органами, — рассказала пресс-секретарь БСТ Люция Давлиева. — Ведь не секрет, некоторые организации проводят незаконную перепланировку, что может привести к обрушению всего дома, не соблюдают санитарные нормативы, да и просто игнорируют интересы своих соседей».

Эфир, посвященный вопросам безопасности на остановках общественного транспорта в Уфе, собрал на площадке «Телецентра» все ведомства, заинтересованные в улучшении ситуации и обнажил ряд недоработок в законодательстве, касающемся организации пассажирских перевозок.

«Мы берем самые актуальные темы, то, что интересно всему обществу. Это командная работа. За каждым эфиром скрывается труд многих режиссеров, звукорежиссеров, ассистентов, редакторов, ведущих. Победа – наше общее достижение», — говорит редактор программы «Телецентр» Файруза Фатхуллина.

Конкурс «Город в зеркале СМИ» проводится Международной ассамблеей столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и в нем ежегодно принимают участие более ста журналистов газет и теле-радиокомпаний городов-миллионников. В этом году география участников представлена не только ближним зарубежьем, работы были присланы из Парижа (Франция), Цюриха (Швейцария), Республики Беларусь. Ежегодно в конкурсе принимают участие журналисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Хабаровска и других мегаполисов.