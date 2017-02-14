Уведомление о праве на налоговую льготу нужно подать до 1 апреля - УФНС

УФА, 14 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Граждане, имеющие право на получение налоговой льготы, должны подать уведомление до 1 апреля, напоминает УФНС по РБ. Например, льготы по транспортному налогу предусмотрены для физических лиц — владельцев транспортных средств, имеющих массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон». Законом РБ установлены дополнительные льготы для отдельных категорий граждан.

По налогу на имущество физлиц предусмотрено освобождение от уплаты налога за один объект каждого вида для 15 категорий граждан. Ознакомиться с полным перечнем налоговых вычетов можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Направить заявление можно, обратившись в налоговую инспекцию, почтовым отправлением, через Многофункциональный центр, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».