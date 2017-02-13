В Башкирии создают более благоприятные условия для инвесторов

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане продолжается активная работа по улучшению условий реализации инвестиционных проектов на территории Башкортостана.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, уже прорабатывается вопрос предоставления налоговых льгот в рамках приоритетных инвестпроектов без ограничений по минимальной сумме поддержки инвестиционных проектов в формате ГЧП и концессий.

Кроме того, разработан и внесен на рассмотрение в Правительство республики проект закона об установления льгот по налогу на прибыль для участников региональных инвестпроектов. Это проекты от 100 млн рублей, предусматривающие создание нового производства. По ним республиканская ставка налога на прибыль снижается с 17 до 10 процентов.

Также вносятся изменения в порядок рассмотрения и поддержки приоритетных инвестпроектов в части согласования новых проектов с ресурсоснабжающими организациями, и неприменения к экологическим проектам требований по наличию бюджетной эффективности от их реализации.

В настоящее время компаниям, принявшим решение реализовать свои проекты на территории Башкортостана, получившие статус приоритетных, предоставляются несколько видов государственной поддержки.

Среди них — освобождение от уплаты налога на имущество и получение льготы по налогу на прибыль; субсидирование части процентной ставки по кредитам для развития сельского хозяйства и малого и среднего предпринимательства; предоставление инвестору имущества, находящегося в госсобственности, в качестве залога для привлечения заемных средств на реализацию инвестиционных проектов.

Еще одним видом господдержки инвесторов является предоставление земельных участков, находящихся в госсобственности, без проведения торгов.