Минэкономразвития Башкирии участвует в подготовке «Форсайт-навигации-2017» в Перми

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Перми делегация Министерства экономического развития Башкортостана участвует в стратегической сессии по реализации подготовки к проведению на территории Пермского края, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики «Форсайт-навигации-2017» по итогам конкурса Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Мероприятие организовано для разработки детализированного плана и выстраивания дальнейшего взаимодействия по организации Форсайт-навигации в 2017 году. В рамках стратсессии определены задачи, организационная структура и «дорожная карта» по реализации проекта, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», мероприятия «Форсайт-навигации» состоятся с мая по август, с полным соблюдением организационной формы, методики и фирменного стиля «Форсайт-флота», который проводился АСИ в 2012-2016 годах.

Проект позволяет тиражировать накопленные Агентством лучшие практики совместной проектной работы на основе методологии Rapid Foresight – интеллектуальной технологии совместного проектирования будущего и договоренности о его реализации.

С помощью «Форсайт-навигации» региональные команды, собранные из представителей органов власти, бизнеса, образовательных и научных учреждений смогут провести быстрые эксперименты по поиску и созданию «модели притяжения талантов», новых социальных институтов и организационных форм, объединяющих эти институты.