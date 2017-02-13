В Уфе в приемной «Единой России» рассказали о новом порядке начисления платы за ОДН Фото: udmpravda.ru В Уфе в приемной «Единой России» рассказали о новом порядке начисления платы за ОДН Фото: udmpravda.ru

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. Медведева прошла пресс-конференция по новому порядку начисления расчета за коммунальные услуги на содержание общедомового имущества. В ней приняли участие депутаты Госдумы РФ и Госсобрания РБ, руководители министерств и ведомств.

С 13 февраля жильцам многоквартирных домов начали приходить квитанции нового образца. Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, эти квитанции требуют упрощения. «Платежка слишком запутанная, в ней и профессионалы не разберутся. Говорим о прозрачности, тогда зачем запутывать граждан перерасчетами, рассрочками, которыми пользуется 1/10 часть собственников страны», — указал парламентарий.

С 1 января плата за ОДН взимается в рамках платы за содержание жилья. Это техническое перераспределение, оно не предполагает увеличения платежей, пояснили участники брифинга. Верхний предел платы за ОДН ограничен нормативом. До 1 июня текущего года дома должны выработать свои нормативы. Предполагается, что они будут ниже существующих. Особенно это касается новых домов, где квартиры стопроцентно оснащены приборами учета и нет незаконных врезок. Заложена также возможность повышения норматива — если жильцы дома пожелают получать больше услуг, нежели предусмотрено в существующем нормативе, отметил руководитель Госкомжилстройнадзора РБ Ильдар Шафиков.

Закон предусматривает, что оплата перерасхода ресурсов ляжет на плечи управляющих компаний. Это положение должно понудить их применять энергосберегающие технологии и активнее бороться с хищением ресурсов, напомнила председатель комитета по жилищной политике Госсобрания РБ Елена Родина. Для этого им разрешено снимать показания индивидуальных приборов учета в квартирах не один раз в полгода, а раз в три месяца. При этом сотрудники ЖКХ теперь имеют право ставить не только пломбы, но и индикаторы, которые могут показать вмешательство в работу прибора. В случае выявления такого факта потребитель оплатит услугу в 10-кратном размере платежа за месяц.

Для квартировладельцев, не установивших приборы учета, платежи за коммунальные услуги рассчитывались с повышающим коэффициентом 1,4. Теперь он составляет 1,5. Коэффициент не применяется только для ветхих и аварийных домов.