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13 февраля Понедельник

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Башкирия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая Фото: Минэкономразвития РБ

Башкирия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана планирует подписать соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах с двумя провинциями Китая — Сычуань и Аньхой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РБ.

Заключение соглашений будет способствовать активизации отношений в формате «Волга — Янцзы» между Башкортостаном и провинциями Сычуань и Аньхой Китайской Народной Республики, развитию контактов между органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами, а также привлечению инвестиций.

Теги: соглашение о сотрудничестве,Китай
 
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