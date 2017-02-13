Башкирия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая Фото: Минэкономразвития РБ Башкирия планирует подписать соглашения о сотрудничестве с двумя провинциями Китая Фото: Минэкономразвития РБ

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана планирует подписать соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах с двумя провинциями Китая — Сычуань и Аньхой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РБ.

Заключение соглашений будет способствовать активизации отношений в формате «Волга — Янцзы» между Башкортостаном и провинциями Сычуань и Аньхой Китайской Народной Республики, развитию контактов между органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами, а также привлечению инвестиций.