В Уфе пройдет II Республиканский форум по социальному предпринимательству Фото: ИА "Башинформ" В Уфе пройдет II Республиканский форум по социальному предпринимательству Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 13 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

14 марта в уфимском Конгресс-холле пройдет Второй Республиканский форум по социальному предпринимательству. Участниками форума станут предприниматели, занимающиеся социальным бизнесом или желающие начать свое дело в данной сфере, социально ориентированные НКО, представители органов власти и бизнес-сообщества республики, эксперты.

Организаторы форума — Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) Башкортостана и Государственный комитет РБ по предпринимательству и туризму. Мероприятие проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РБ. Поддержку форуму оказывает также Фонд региональных социальных программ «Наше будущее». Официальный партнер — АО «Объединенная металлургическая компания».

Ожидается, что в работе форума примут участие председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязитдинов, министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, руководитель представительства АСИ в Приволжском федеральном округе Сергей Бочаров, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, представители Объединенной металлургической компании (ОМК).

Основной задачей форума является объединение на одной площадке всех заинтересованных сторон: социальных предпринимателей, профильных экспертов и представителей власти для обсуждения наиболее острых тем и успешных практик в сфере социального бизнеса.

«Обмен опытом, новые знания и контакты, знакомство со спецификой работы других людей — всё это важно для развития любого бизнеса, и социальное предпринимательство здесь не исключение. В республике мы проводим форум по социальному предпринимательству во второй раз. Первый такой форум состоялся в феврале 2016 года. За это время создан интернет-каталог лучших социальных проектов Башкортостана. Начал работать Клуб социальных предпринимателей и институт менторов, благодаря которому состоялось уже два выпуска образовательной программы «Акселератор социальных проектов». Проведена межрегиональная конференция «Лучшие практики в сфере социального предпринимательства». Были организованы круглые столы и ярмарки консультаций для социальных предпринимателей. Желающих заниматься социальным бизнесом становится всё больше, интерес к этой сфере деятельности растет, и это, пожалуй, главная цель проводимых нами мероприятий», — рассказала руководитель ЦИСС РБ Ирина Абрамова.

Программа форума насыщенна и разнообразна. Пройдут пленарное заседание, церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший социальный проект года», инвестиционная сессия «Инвестиционные проекты государственно-частного партнерства в сфере предоставления социальных услуг», дискуссионная площадка «Поддержка социального предпринимательства как направление корпоративной социальной ответственности», презентации, мастер-классы, ярмарка консультаций, нетворкинг.

Планируется подписание соглашений между АНО «Инфраструктурные проекты развития малого и среднего предпринимательства РБ» и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее», а также с АО «ОМК». Весь день будет работать выставка продукции и изделий победителей Республиканского конкурса «Лучший социальный «Проект года». В конце мероприятия для гостей форума будет организована экскурсия по предприятиям социальных предпринимателей Уфы, сообщили в пресс-службе ЦИСС РБ.

Начало форума в 9.00, участие в мероприятиях бесплатное. Регистрация по электронному адресу mail@ciss-rb.ru или на сайте: www.ciss-rb.ru.

За дополнительной информацией следует обращаться в Центр инноваций социальной сферы по телефонам: (347) 264-62-90, (347) 243-38-37.